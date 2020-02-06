В Индии , в штате Керала, произошел необычный случай. Так, в многоэтажном доме из кранов начала бежать жидкость с сильным алкогольным запахом. Как оказалось, это и правда были алкогольные напитки, сообщает BBC.

Жители одного из многоэтажных домов обнаружили, что вместо воды из их кранов течет коричневая жидкость, по запаху она напоминала алкоголь. Как выяснилось позже, это был своеобразный "коктейль" из пива, бренди и рома.

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Позже стало известно, что рядом с домом в специально выкопанную яму слили 6 тысяч литров конфискованного алкоголя. Жидкость просочился в землю и попала в колодец, из которого качают питьевую воду для жителей дома.

Сообщается, что жидкость настолько резко пахла, что никто не рискнул ее попробовать. На очистку колодца уйдет около месяца, а пока воду жильцам будут привозить.

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