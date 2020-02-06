У людей из кранов потекли алкогольные "коктейли" [ Редактировать ]
В Индии , в штате Керала, произошел необычный случай. Так, в многоэтажном доме из кранов начала бежать жидкость с сильным алкогольным запахом. Как оказалось, это и правда были алкогольные напитки, сообщает BBC.
Жители одного из многоэтажных домов обнаружили, что вместо воды из их кранов течет коричневая жидкость, по запаху она напоминала алкоголь. Как выяснилось позже, это был своеобразный "коктейль" из пива, бренди и рома.
Позже стало известно, что рядом с домом в специально выкопанную яму слили 6 тысяч литров конфискованного алкоголя. Жидкость просочился в землю и попала в колодец, из которого качают питьевую воду для жителей дома.
Сообщается, что жидкость настолько резко пахла, что никто не рискнул ее попробовать. На очистку колодца уйдет около месяца, а пока воду жильцам будут привозить.
Ранее мы писали о том, что какой коктейль поможет избавиться от лишнего веса.
по теме
Жуткая погоня со стрельбой в Киеве: появились новые подробности
В четверг вечером, 6 февраля, появились подробности ночной стрельбы на Позняках в Киев
Австралійський фермер перечекав пекельні пожежі у бункері
В австралійському містечку Бакен фермер перечекав нищівні пожежі та негоду у бункері на своєму городі. Захисну споруду він звів ще два роки тому. Приміщення розраховане на чотирьох людей та має усе для належного існування: автоматичне подання кисню, запаси харчів та навіть інтернет.
Более 100 человек стали "заложниками" горящей шахты
Более 100 человек оказались заблокированными под землей
В Крыму волна унесла и "убила" в море мужчину
Мужчина находился на пирсе, его захлестнуло волной и смыло в море
Лавина в Турции: число погибших возросло
В четверг, 6 февраля, на востоке Турции спасители с помощью собак обыскали место схода двух лавин