Чеські археологи виявили криницю часів Кам'яного віку. Це найстаріша відома нині дерев'яна споруда у світі. Чотирикутний колодязь виготовлений зі стовбурів дерев, зрубаних понад 5 тисяч років до нашої ери. Це підтвердив радіовуглецевий аналіз знахідки. Вона на думку, науковців, доводить, що наші пращури з раннього Неоліту були вправними теслями. Досі вважали, що такі споруди - винахід бронзового віку.

"Опорні конструкції зроблені з чотирьох дубових колод по кутках. По боках - дубові дошки, точно вставлені у пази. Досі ми не бачили, щоби таку технологію використовували в часи Неоліту", - говорить Ярослав Песка, директор археологічного центру.