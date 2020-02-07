У Чехії виявили найстарішу дерев'яну споруду у світі [ Редактировать ]
Чеські археологи виявили криницю часів Кам'яного віку. Це найстаріша відома нині дерев'яна споруда у світі. Чотирикутний колодязь виготовлений зі стовбурів дерев, зрубаних понад 5 тисяч років до нашої ери. Це підтвердив радіовуглецевий аналіз знахідки. Вона на думку, науковців, доводить, що наші пращури з раннього Неоліту були вправними теслями. Досі вважали, що такі споруди - винахід бронзового віку.
"Опорні конструкції зроблені з чотирьох дубових колод по кутках. По боках - дубові дошки, точно вставлені у пази. Досі ми не бачили, щоби таку технологію використовували в часи Неоліту", - говорить Ярослав Песка, директор археологічного центру.
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