Ситуацію із нарахуванням плати за транспортування газу сьогодні пояснював у Раді міністр енергетики і довкілля Олексій Оржель.

Зокрема, у міністра поцікавилися, чому цей тариф нараховують громадянам, які за свій кошт прокладали газ до своїх будинків, і плату за транспортування їм нав'язали за увесь 2019 рік. Оржель зазначив, що така ситуація неприйнятна і переадресував це питання до Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики.