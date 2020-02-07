У Раді пояснили нарахування плати за транспортування газу [ Редактировать ]
Ситуацію із нарахуванням плати за транспортування газу сьогодні пояснював у Раді міністр енергетики і довкілля Олексій Оржель.
Зокрема, у міністра поцікавилися, чому цей тариф нараховують громадянам, які за свій кошт прокладали газ до своїх будинків, і плату за транспортування їм нав'язали за увесь 2019 рік. Оржель зазначив, що така ситуація неприйнятна і переадресував це питання до Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики.
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