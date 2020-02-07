"Батьківське серце": ветерани влаштували акцію для дітей [ Редактировать ]
"Батьківське серце" - акцію з такою назвою влаштували ветерани зі спілки "Бойове братерство України".
На згадку про батьків вони дарують дітям обереги - іменні кулони у вигляді сердець. В Острозькому військовому ліцеї, де навчається майбутнє нашого війська, срібні серця вручили синам полеглих героїв. Понад шість тисяч дітей лишилися без батьків через війну на Сході.
Ми ніколи не забуваєм подвиг. Тобі всього найкращого. Хай цей оберіг тебе оберігає. Зрозумій, твій батько загинув не зря. Це від мене, щоб ти зрозумів, що ми ніколи не забуваємо наших полеглих побратимів. Успіхів. Ну і до генерала дослужиться як мінімум.
"Хочу, щоб цей "Батьківський кулон", щоб був для нього оберігом, оберігав його, щоб коли він на нього дивився завжди згадував батька і щоб робив хороші справи в житті", - говорить Валентина Лаврещук, вдова мама ліцеїста.
по теме
Лінію фронта намагалися перетнути ворожі диверсанти
Передові позиціїї в районі Попасної на Луганщині. Днями лінію фронта намагалися перетнути ворожі диверсанти. На щастя, іх вчасно побачили
На Донбасі поранили двох українських військових
Ворог 12 разів атакував позиції ООС. Російські окупанти били із заборонених Мінськом мінометів важких калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів
На Сході України загинули двоє військових
Вирви, пробиті стіни - та залишки Донецького Аеропорту попереду. Це передові позиції за Авдіївкою. Нас зустрічають біля могильних каменів
Бойовики поновили мінометні обстріли позицій ЗСУ
На Луганському напрямку напруженою залишається ситуація біля Новотошківського. Сьогодні зранку проросійські бойовики поновили мінометні обстріли позицій ЗСУ в цьому районі
На ділянках розведення сил досі незаконно перебувають бойовики
Про це йдеться у звіті ОБСЄ. За інформацією спостерігачів, найманці вдягають нарукавні пов'язки з абревіатурою "Спільного Центру координації та контролю" і проходять до передових позицій