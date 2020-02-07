"Батьківське серце" - акцію з такою назвою влаштували ветерани зі спілки "Бойове братерство України".

На згадку про батьків вони дарують дітям обереги - іменні кулони у вигляді сердець. В Острозькому військовому ліцеї, де навчається майбутнє нашого війська, срібні серця вручили синам полеглих героїв. Понад шість тисяч дітей лишилися без батьків через війну на Сході.

Ми ніколи не забуваєм подвиг. Тобі всього найкращого. Хай цей оберіг тебе оберігає. Зрозумій, твій батько загинув не зря. Це від мене, щоб ти зрозумів, що ми ніколи не забуваємо наших полеглих побратимів. Успіхів. Ну і до генерала дослужиться як мінімум.

"Хочу, щоб цей "Батьківський кулон", щоб був для нього оберігом, оберігав його, щоб коли він на нього дивився завжди згадував батька і щоб робив хороші справи в житті", - говорить Валентина Лаврещук, вдова мама ліцеїста.