Опасный рейс: в аэропортах Киева и Одессы самолеты взлетали без проверки [ Редактировать ]
В Международных аэропортах "Одесса" и "Киев" сотрудник компании не проводили техническое обслуживание самолетов. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили этот механизм по некачественному техническому обслуживанию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как выяснилось, сотрудники СБУ зафиксировали ряд нарушений законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. Работники авиакомпании подделывали документы, по которым они проводили технические работы и обслуживание самолетов.
"Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами. По материалам СБ Украины должностного лица авиапредприятия ответственного за техническое обслуживание самолетов решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Этой авиакомпании больше нельзя проводить пассажирские перевозки. А самолетам компании аннулировали сертификаты летной годности.
Напомним, 8 января украинский Boeing самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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