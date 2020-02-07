В пятницу, 7 февраля, в аэропорту Бангкока пассажирский самолет наехал на тягач, в результате чего водитель транспортного средства погиб, еще один сотрудник получил ранения. Инцидент произошел во время буксировки самолета, сообщает Nation Thailand.

Отмечается, что самолет Nok Air рейса DD6458, прибывший из Накхонситхаммарата, буксировали в направлении выгрузки. В какой-то момент соединительное сцепление разорвалось, после чего тягач остановился, а самолет продолжил катиться вперед и наехал на транспортное средство.

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Водитель тягача скончался вскоре после этого в больнице.

Еще один служащий наземного обслуживания аэропорта, получивший ранения, проходит лечение.

Напомним, 8 января украинский Boeing самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.