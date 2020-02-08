Леся Никитюк в необычном образе случайно "засветила" грудь (фото) [ Редактировать ]
Известная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала о своих секретах красоты, показала новое фото. Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок, который ошарашил подписчиков.
Леся позирует в отельном номере. Она примеряла штаны-сапоги, которые выгодно подчеркнули ее утонченную фигуру.
"Штано-обувь это бомба, но если в гостях попросят разуться", "Леся показала грудь", "Сапогоштаны", "Кто фоткает фоткающую" , "Что это на тебе? Туфли,сапоги или и то и другое, а сверху колготы", "Огонь в огне", "Красотка", "Какая Леся сексуальная", - комментировали в сети.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе. Также мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.
Раньше сообщалось о том, что Леся Никитюк случайно "засветила" грудь. А также Никитюк показала чешское застолье. Звезда шокировала фото застолья с мамой. Отмечается, что звезда находилась в Чехии.
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