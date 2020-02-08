Юрій Бойко у Житомирі представив кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" на виборах міського голови [ Редактировать ]
Закінчення війни на Сході України - головний пріоритет "Опозиційної платформи - За життя". Про це заявив співголова партії Юрій Бойко на з"їзді осередку політичної сили на Житомирщині.
Сьогодні там також визначили кандидата, який боротиметься за крісло міського голови. Ним стала Наталія Леонченко. Окрім того, філіал політсили вже офіційно об'єднався і здобув назву єдиної партії "Опозиційна платформа - За життя".
"Ми не відступаємо від засад, які взяли на себе - захист нашого виборця, що ми взяли іще п'ять років тому. Для нас пріоритет - закінчення війни на сході. І ми не змінюємо позицію. Я вважаю, що у нас є реальний шанс знову зробити прорив і унікальну річ. Вибороти місце місцевого голови Житомира. І наша Наталія Петрівна може стати цим головою", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".
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