В Киеве пьяный водитель устроил ДТП (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 февраля, в Киеве на проспекте Победы произошло ДТП. Известно, устроил аварию нетрезвый водитель. Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что произошло столкновение автомобилей Audi и Nissan по вине последнего. Nissan въехал в другое авто, когда то стоял на светофоре, ожидая зеленого света.
В результате столкновения Nissan выбросило в отбойник, а потом его отбросило на 50 метров от места столкновения.
В результате аварии никто не пострадал. Впоследствии выяснилось, что водитель допустил столкновение, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.
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