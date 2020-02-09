В воскресенье, 9 февраля, в Киеве на проспекте Победы произошло ДТП. Известно, устроил аварию нетрезвый водитель. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что произошло столкновение автомобилей Audi и Nissan по вине последнего. Nissan въехал в другое авто, когда то стоял на светофоре, ожидая зеленого света.

В результате столкновения Nissan выбросило в отбойник, а потом его отбросило на 50 метров от места столкновения.

В результате аварии никто не пострадал. Впоследствии выяснилось, что водитель допустил столкновение, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.