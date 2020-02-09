В субботу, 8 февраля, во Львовской области на трассе "Сколе - Славское" произошло ДТП, в результате которого пострадали пятеро человек. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"На автодороге "Сколе-Славское", в селе Тухля, водитель автомобиля "ВАЗ", житель Сколевского района 1987 года рождения, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Renault Megane, под управлением жителя Самборского района.

В результате ДТП 5 человек, среди них ребенок 2017 рождения, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Сколевскую больницу", - сообщили в департаменте.

После оказания медицинской помощи 4 человека были отпущены по месту жительства. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.