Под Львовом в страшном ДТП пострадал ребенок [ Редактировать ]
В субботу, 8 февраля, во Львовской области на трассе "Сколе - Славское" произошло ДТП, в результате которого пострадали пятеро человек. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"На автодороге "Сколе-Славское", в селе Тухля, водитель автомобиля "ВАЗ", житель Сколевского района 1987 года рождения, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Renault Megane, под управлением жителя Самборского района.
В результате ДТП 5 человек, среди них ребенок 2017 рождения, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Сколевскую больницу", - сообщили в департаменте.
После оказания медицинской помощи 4 человека были отпущены по месту жительства. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.
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