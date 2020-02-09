В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозел Боррель обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Майк Помпео ситуацию на Донбассе. Об этом сообщается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы.

Отмечается, что в рамках своего первого визита в Вашингтон Боррель обсудил с Помпео конфликт на востоке Украины и пути его решения, а также российскую оккупацию Крыма.

"Высокий представитель и госсекретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость выполнения минских договоренностей и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - отметили в европейской службе.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео сделал заявление касательно аннексии полуострова Крым.