Помпео и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию на Донбассе [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозел Боррель обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Майк Помпео ситуацию на Донбассе. Об этом сообщается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы.
Отмечается, что в рамках своего первого визита в Вашингтон Боррель обсудил с Помпео конфликт на востоке Украины и пути его решения, а также российскую оккупацию Крыма.
"Высокий представитель и госсекретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость выполнения минских договоренностей и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - отметили в европейской службе.
Ранее сообщалось, что Майк Помпео сделал заявление касательно аннексии полуострова Крым.
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