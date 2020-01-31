Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео на официальной встрече с Владимиром Зеленским выступил с важным заявлением. Трансляцию вел Офис президента.

Помпео заявил, что Украина - это фактически оплот и крепость между Восточной Европой и авторитаризмом.

Мы продолжаем поддерживать Украину. Безусловно, сейчас США работает над тем, чтобы в Украине было верховенство права. Мы продолжаем поддерживать сильные антикоррупционные усилия Украины, – отметил Помпео.

Также представитель Белого дома обсудил с Зеленским отношения между Россией и Украиной.

Мы продолжаем поддерживать Украину со вступленеям в НАТО и Европейский Союз. Мы выпустили крымскую декларацию. США никогда не признают попытки России аннексировать Крым. Россия никогда не должна стоять на пути демократии и ущемлять права украинцев, - подчеркнул Помпео.

Раньше сообщалось о том, что в администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа утверждают, что не планируют уменьшать размер военной помощи для Украины в следующем году. А также