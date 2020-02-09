Под Киевом ищут 17-летнюю девушку (приметы) [ Редактировать ]
В Деснянском районе Киева разыскивают 17-летнюю Николаенко Веронику Владимировну. Известно, что девочка ушла из дома и ее местонахождение неизвестно. Родственники и полиция просят помощи. Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что Вероника пропала 6 февраля. Родные ищут ребенка уже трое суток.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч с выкрашенными кончиками.
Была одета в спортивную черную одежду, а именно: джинсы, кроссовки, шапку и черный шарф с белыми квадратами.
Если вы владеете любой информацией о возможном местонахождении Вероники, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".
Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.
Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.
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