В Деснянском районе Киева разыскивают 17-летнюю Николаенко Веронику Владимировну. Известно, что девочка ушла из дома и ее местонахождение неизвестно. Родственники и полиция просят помощи. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что Вероника пропала 6 февраля. Родные ищут ребенка уже трое суток.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч с выкрашенными кончиками.

Была одета в спортивную черную одежду, а именно: джинсы, кроссовки, шапку и черный шарф с белыми квадратами.

Если вы владеете любой информацией о возможном местонахождении Вероники, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".

Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.

Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.