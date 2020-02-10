У Венеції стартував щорічний карнавал. На вулиці вийшли десятки людей в історичних костюмах, барвистих масках і головних уборах. Цьогорічна тема свята - "Гра, любов і безумство".

У програмі концерти, конкурс на найкраще вбрання, традиційний "політ ангела" на площі Сан-Марко. За словами організаторів, цьогоріч туристів у місті на воді на чверть менше - все через рекордний потоп, що накрив Венецію торік у листопаді. Карнавал триватиме два тижні й завершиться напередодні 40-денного посту до Великодня.