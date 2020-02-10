5 людей напередодні постраждали під час пожежі у Дніпрі. Там горів гуртожиток сімейного типу. Одна людина зазнала опіків, решта наковталися диму. Усіх потерпілих доправили до лікарень, їхній стан середньо тяжкий. Пожежники приборкали полум'я менш ніж за 15 хвилин. 40 людей евакуювали. Причину займання встановлюють.

"Було встановлено, що горить квартира на 6 поверсі дев'ятипоерхового будинку. Площа пожежі склала 12 квадратних метрів. Під час пожежі було врятовано 10 чоловік за допомогою апаратів на стисненому повітрі та 30 чоловік було евакуйовано", - говорить Олексій Жемякін, помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.