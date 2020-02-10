На Тайвані запустили в небо сотні ліхтариків [ Редактировать ]
На Тайвані з нагоди останнього дня святкування Китайського нового року запустили в небо сотні ліхтариків.
У парку міста Нью-Тайбей влаштували світлове шоу й концерт. Цього разу їх провели навіть попри загрозу поширення китайського коронавірусу. Мер міста та організатори запевнили: вживають усіх необхідних заходів, щоб празникування було не тільки пишним, а й безпечним.
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