На Тайвані з нагоди останнього дня святкування Китайського нового року запустили в небо сотні ліхтариків.

У парку міста Нью-Тайбей влаштували світлове шоу й концерт. Цього разу їх провели навіть попри загрозу поширення китайського коронавірусу. Мер міста та організатори запевнили: вживають усіх необхідних заходів, щоб празникування було не тільки пишним, а й безпечним.