Потужний буревій ударив по Німеччині [ Редактировать ]
Потужний буревій ударив по Німеччині. Він приніс сильний вітер та зливи на всю територію країни. Залізниця частково припинила рух потягів. А низка аеропортів скасували загалом кількасот рейсів.
Також відклали запланований на неділю матч Бундесліги.
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