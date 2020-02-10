Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициирует введение санкций против "следователей", "прокуроров" и "судей", которые устраивали суды над украинцами в Крыму.

Также санкции предлагается ввести против силовиков, задержавших украинских корабли в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастности к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины (которые были взяты в плен силовиками России 25 ноября 2018 в Керченском проливе). А также против так называемых "следователей, "прокуроров" и "судей", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Отмечается, что сотрудники Минветеранов подготовили проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков человек.

Сейчас указанный проект направлен на согласование в профильные органы власти.

"После его согласования проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины и, в случае принятия правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что США ввели новые санкции против Ирана. "Санкции связанны с указом президента США Дональда Трампа, который направлен против распространителей оружия массового поражения и их сторонников.