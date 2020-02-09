В воскресенье, 9 февраля, самолет Utair Boeing-737 с 94 пассажирами и членами экипажа на борту, выполнявший рейс из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, у воздушного судна возникли проблемы с шасси, из-за чего самолет проехал корпусом по взлетно-посадочной полосе.

Отмечается, что всего в самолете было 100 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Члены экипажа и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Они находятся рядом с бортом на аэродроме.

Самолет выкатился за пределы полосы передней стойкой шасси, задние шасси у самолета разрушены. Также повреждены фюзеляж и крыло. При аварийной посадке пожара на борту удалось избежать.

Напомним, 8 января украинский Boeing самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.