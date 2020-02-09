Пассажирский самолет из Москвы "сел на брюхо" (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 февраля, самолет Utair Boeing-737 с 94 пассажирами и членами экипажа на борту, выполнявший рейс из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщает "Интерфакс".
По предварительным данным, у воздушного судна возникли проблемы с шасси, из-за чего самолет проехал корпусом по взлетно-посадочной полосе.
Отмечается, что всего в самолете было 100 человек. В результате инцидента никто не пострадал.
Члены экипажа и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Они находятся рядом с бортом на аэродроме.
Самолет выкатился за пределы полосы передней стойкой шасси, задние шасси у самолета разрушены. Также повреждены фюзеляж и крыло. При аварийной посадке пожара на борту удалось избежать.
Напомним, 8 января украинский Boeing самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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