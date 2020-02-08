Ястремская одержала победу в первой игре против Эстонии [ Редактировать ]
21-я ракетка мира по версии WTA Даяна Ястремская смогла обыграть 553-ю ракетку мира Елену Малыгину во время противостояния со сборной Эстонии на Кубке Федерации.
Матч продолжался 59 минут и завершился со счетом 6-3, 6-1. Ястремская смогла сделать пять брейк-поинтов, выполнила 4 эйса, но допустила две двойные ошибки. Малыгина же не сделала ни одной подачи навылет и выполнила лишь одну двойную ошибку.
Ястремская своей победой вывела Украину вперед в противостоянии с Эстонией. Дальше Свитолина будет играть против Анны Контавейт.
Раньше сообщалось о том, что Свитолина выбыла с Australian Open. Также украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.
Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.
Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.
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