Єврокомісар з питань сусідства завітає до України [ Редактировать ]
Новий єврокомісар з питань сусідства і розширення - Олівер Варгеї - сьогодні прибуде до України. Мета візиту підтвердити підтримку реформ і обговорити виконання Угоди про асоціацію.
Комісар, зокрема, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, спікером Дмитром Разумковим і прем'єром Олексієм Гончаруком.
На зустрічі з очільником уряду мають підписати угоду про підтримку електронного врядування в Україні. У Києві європосадовець пробуде два дні.
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