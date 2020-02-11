У Каховському водосховищі виявили пестициди. Вміст небезпечних речовин перевищує норму майже в два з половиною рази. В одному з районів на карантин закрили школи й дитсадки. Людям радять не вживати воду з кранів. Продовжить - Олена Мендалюк.

Звістка про отруйну воду в Каховському водосховищі не на жарт налякала жителів Апостолового. Люди масово скуповують питну воду.

"В мене чуть серце не лопнуло, я злякалась за дітей, в першу чергу, бо вони п'ють і сиру воду", - непокоїться Ганна Карпенко, жителька Апостолового.

У 50-тисячному місті оголосили карантин. На вимушених канікулах дитячі садки та школи. До 12 лютого навчання скасовано.

"У зв'язку з тим, що готується їжа з цього. Потрібно було мабуть застерегтись від таких несприятливих умов, можливо", - говорить Наталія Єсковець, заступник директора з виховної роботи Апостолівської школи №3.

Карантин запровадили, щоб уникнути отруєнь. Норма пестицидів у Каховському водосховищі перевищена у два з половиною рази. Поки до лікарів люди з характерними симптомами отруєння не зверталися, - кажуть у центральній районній лікарні Апостолового. Однак медики попереджають: хімікати в такій концентрації можуть бути дуже небезпечними.

"Найбільше впливають на печінку, на нервову систему, на нирки, на мозкову систему. Ні кип'ятіння води, ні хлорування, ні інші якісь засоби, які б могли провести дезінтоксикацію і могли б знезаразити - таких, на жаль, немає. Тому я говорю - тут, головне, обмежити вживання в їжу", - наголосив Віктор Штебан, головний лікар Апостолівської центральної районної лікарні.

За інформацією від "Кривбаспромводопостачання", найбільшу концентрацію пестицидів зафіксували поблизу Грушівської ОТГ. Джерело викидів шукали кілька днів. Нічого підозрілого не знайшли.

"Ми візуально провели обстеження усієї берегової лінії, те що від нас, від громад, залежало. Візуально ми не знайшли джерела забруднення", - стверджує Леонід Ліпінський, заступник голови Апостолівської РДА.

"Водоем - это подвижная среда. Вы сами понимаете, это ливневые стоки, это могут быть источники разного происхождения. Например, это склады, по которым надо провести инвентаризацию - где хранились ядохимикаты", - зазначив Сергій Євсєєв, завідувач відділу організації санітарно-гігієнічних досліджень Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Результати повторних аналізів води виявилися кращими.

"Кривбасводопомстачання" повідомляє, що за результатом лабораторних досліджень від 20 року випробування проб води перевищень за показниками діазонин та хлорперефос - не виявлено", - повідомив Станіслав Нігай, міський голова Апостолова.

Чиновники людей заспокоюють: небезпека минула, вода вже не отруєна. Невдовзі в Апостолівських школах і дитсадках відновиться навчання. А от у поліції розпочали досудове розслідування за статтею "Порушення правил охорони вод".