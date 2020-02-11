Капітального ремонту в старовинній будівлі не проводили майже тридцять років

У Черкасах термінового ремонту потребує унікальна будівля архітектора Городецького. Майстер звів її ще на початку ХХ століття для міської жіночої гімназії. Проте за сто років історичну споруду не внесли до реєстру архітектурних пам'яток. Зараз у ній розміщений центр дитячої та юнацької творчості. І власних грошей - у закладу на відновлення немає. Станіслав Кухарчук - докладніше.

Вона могла б стати туристичною окрасою Черкас, але стоїть сірою примарою в самому центрі міста. Її звели 115 років тому за проєктом архітектора Владислава Городецького й розмістили тут жіночу гімназію. За радянських часів тут була школа та палац піонерів. Нині ж міський центр дитячої та юнацької творчості, де навчається майже три тисячі дітей.

Заступник директора центру вмикає світло в танцювальній залі. Через протрухлий дах її постійно заливають дощі. Чи не щороку адміністрація з батьками вихованців проводить косметичні ремонти - на більше просто не вистачає коштів.

"Після того, як була вода, затекло, тут була проводка і вся стіна - повністю все відновили, але ви бачите знову ж - вона підтікає".

Капітального ремонту в старовинній будівлі не проводили майже тридцять років. Самотужки оплатити його центр не може. Три роки тому місто зголосилось розпочати роботи - та поки що виготовили тільки проєктну документацію. Вже півтора року триває експертиза.

"Є кошторисна документація, вона на тридцять мільйонів. Тридцять мільйонів 400 тисяч, але це було станом на минулий рік. Тому вже треба брати індекс інфляції", - говорить Ірина Чорна, головний бухгалтер Черкаського центру дитячої та юнацької творчості.

Та більше зволікати не можна, кажуть в адміністрації центру. Разом із дахом у будівлі почав сипатися й фасад. А будівля хоч і не занесена в реєстр архітектурних пам'яток, але має культурну цінність - переконані краєзнавці. Саме на цій споруді автор столичного "будинку з химерами"Владислав Городецький почав відточувати свій індивідуальний стиль.

"Він використав якраз там цемент, як орнаментальний-декоративний матеріал, чого до нього ніхто не додумався робити", - говорить Михайло Сиволап, археолог, краєзнавець.

У міському департаменті освіти, якому належить будівля, запевняють - у проєкті реконструкції врахована історична і культурна особливості будівлі, тому так довго й затягується експертиза.

"Будівля історична і треба залишити всі ті колони, всі ті вензеля, і зважаючи на це хотілося б щоб все зробили якісно", - говорить Богдан Бєлов, заступник директора департаменту освіти Черкаського міськвиконкому.

Та от чи потягне міський бюджет 30 мільйонів гривень на реалізацію проєкту, чиновники не впевнені. Після завершення експертизи на історичну будівлю чекає ще шлях пошуку коштів на її порятунок.