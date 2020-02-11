В Харькове на футбольном поле нашли труп [ Редактировать ]
Во вторник, 11 февраля, в Харькове на футбольном поле нашли труп 77-летнего мужчины. При первичном осмотре тела полиция установила, что у него не было без признаков насильственной смерти. Об этом сообщает УНН.
По данным полиции, в 12:12 в Московский отдел поступило сообщение о том, что на футбольном поле на Юбилейном проспекте обнаружили тело мужчины.
"Выезжала следственно-оперативная группа, на теле мужчины не обнаружено никаких признаков насильственной смерти. Тело направлено для установления причины смерти. Информацию зарегистрировано в едином учете Московского отдела полиции. Продолжается проверка", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Тернополем мужчина застрял в окне и погиб. А также под Луганском горе-мать заморила голодом ребенка.
Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.
Также мы писали, как возле гаражей нашли девушку без каких-либо признаков жизни.
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