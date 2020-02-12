В Полтаве произошло жуткое ДТП, есть пострадавшие (фото) [ Редактировать ]
В Полтаве маршрутка на скорости с пассажирами влетела в троллейбус техобслуживания. В аварии пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.
Авария произошла на улице Небесной Сотни. Во время столкновения пострадали пять пассажиров и водитель микроавтобуса.
По данному факту решается вопрос об открытии уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, которое привело к телесным повреждениям средней тяжести. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины ДТП, виновным грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.
Кроме того, в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, а также у маршрутки на ходу отвалились колеса.
по теме
Вспышка гриппа в Украине: в Ривне продлили карантин
В Украине произошла вспышка гриппа
Эвакуация украинцев из Уханя сорвалась: что произошло
Во вторник, 11 февраля, в китайской провинции Хубей, в городе Ухань украинцы ожидали эвакуации
Смертельный коронавирус поразит половину Земли - ученые
Смертельный коронавирус из Китая может заразить до 60% населения Земли
Коронавирус на лайнере: что известно о зараженных украинцах
На лайнере количество зараженных стремительно растет
"Как с Хмельницкого базара": Никитюк жестко раскритиковали
Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок, который жестко раскритиковали