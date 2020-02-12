В Полтаве маршрутка на скорости с пассажирами влетела в троллейбус техобслуживания. В аварии пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Авария произошла на улице Небесной Сотни. Во время столкновения пострадали пять пассажиров и водитель микроавтобуса.

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По данному факту решается вопрос об открытии уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, которое привело к телесным повреждениям средней тяжести. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины ДТП, виновным грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.