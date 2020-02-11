Под Херсоном на трассе "Херсон-Снигиревка" произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли трое человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как выяснилось, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Из-за этого автомобиль столкнулся с маршруткой. Восемь человек в маршрутке не пострадали.

Водитель автомобиля и двое пассажиров погибли на месте от полученных травм. Третий пассажир попал в реанимацию в областной больнице.

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"Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.

Кроме того, в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, а также у маршрутки на ходу отвалились колеса.