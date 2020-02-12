Украина станет инвестиционной Меккой - Андрей Ермак [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, состоялся первый брифинг Андрея Ермака на должности главы Офиса президента Украины.
Он заявил, что одной из приоритетных задач будет прекращение войны на Донбассе.
"Важным направлением будет наше желание сделать так, чтобы Украина стала сегодня инвестиционной Меккой. У нас есть конкретные программы для осуществления этой цели", - рассказал Андрей Ермак.
По его словам, этим будут заниматься все, кто привлечен к работе по инвестиционному климату.
Направления во внешней политике также не останутся без внимания.
"Украина в топе мирового внимания. Необходимо сделать все, чтобы сегодня то внимание и тот интерес, который мы чувствуем во время международных визитов президента Украины приносил нам конкретные результаты",- уточнил новый глава Офиса президента.
Андрей Ермак сообщил, что его команда будет еще больше работать с регионами, которые уже имеют конкретные задачи. Его цель - помощь в выполнении всех инициатив президента и создание коммуникации на более высоком уровне. "Все будет прозрачно и честно", - обещает он.
Напомним, что 11 февраля был назначен новый глава Офиса президента. Эту должность занял Андрей Ермак.
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