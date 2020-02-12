12 февраля на сайте Международной автомобильной федерации сообщили, что чемпионат мира по автогонкам "Формула-1" перенесен на неопределенное время. Это решение было принято в связи сраспространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации.

До этого планировалось, что чемпионат пройдет с 17 по 19 апреля 2020 года в Шанхае.

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Напомним, что по даным 12 февраля в мире зарегестрировано уже 1115 погибших от пневмонии, вызваной новым вирусом.

Также Всемирная организация здравоохранения сообщает, что вакцина против коронавируса может быть готова в течении 18 месяцев.

Мы писали о том, что смертельному коронавирусу дали официальное название. Вирусу дали название, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.