Формула-1: чемпионат в Шанхае не состоится [ Редактировать ]
12 февраля на сайте Международной автомобильной федерации сообщили, что чемпионат мира по автогонкам "Формула-1" перенесен на неопределенное время. Это решение было принято в связи сраспространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации.
До этого планировалось, что чемпионат пройдет с 17 по 19 апреля 2020 года в Шанхае.
Напомним, что по даным 12 февраля в мире зарегестрировано уже 1115 погибших от пневмонии, вызваной новым вирусом.
Также Всемирная организация здравоохранения сообщает, что вакцина против коронавируса может быть готова в течении 18 месяцев.
Мы писали о том, что смертельному коронавирусу дали официальное название. Вирусу дали название, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
по теме
В Японии вылечили первого зараженного коронавирусом
В субботу, 8 февраля, в Японии врачи смогли вылечить мужчину от коронавируса
Смертельный коронавирус: количество жертв выросло до 722 человек
В Китае из-за вспышки коронавируса количество зараженных стремительно растет
Откуда возник коронавирус - ответ ученых
В четверг, 6 февраля, ученые в Китае рассказали, что стало источником коронавируса
Вспышка коронавируса: на борту лайнера в Японии находятся 20 украинцев - СМИ
Возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин
Как определить коронавирус: в Китае создали экспресс-тест
В Китае специалисты создали экспресс-тест на определение коронавируса