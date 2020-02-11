Смертельному коронавирусу дали официальное название [ Редактировать ]
Смертельному коронавирусу, который вспыхнул в Китае, официально дали название COVID 19. Об этом сообщил в Женеве генеральный Всемирной организации здравоохрнанений Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", сообщили в Twitter ВОЗ.
Он рассказал, что вирусу дали название, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными.
Коронавирус диагностировали уже в 43 141 человека, из них 42 670 в Китае. 135 - в других странах. Скончалось уже 1 018 человек, вылечить удалось 4 340.
🚨 BREAKING 🚨— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020
"We now have a name for the #2019nCoV disease:
COVID-19.
I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"
-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
по теме
Посылки из Китая могут задержать из-за коронавируса
Несколько авиалиний из Китая временно закрыли рейсы
Вспышка коронавируса: зафиксирована первая смерть за пределами Китая
На Филиппинах зафиксировали первую смерть от коронавируса
Коронавирус в Китае: на популярном среди украинцев курорте Хайнань подтвердили 17 случаев заболевания
Новый тип вируса коронавирус (2019-nCoV) активно распространяется из Китая по миру
Смертельный коронавирус: в Китае закрывают еще один город
В Китае еще один город ограничили въезд и выезд
Коронавирус в Китае: число больных превысило 570 человек
По всему Китаю число заразившихся стремительно растет