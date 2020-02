Смертельному коронавирусу, который вспыхнул в Китае, официально дали название COVID 19. Об этом сообщил в Женеве генеральный Всемирной организации здравоохрнанений Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", сообщили в Twitter ВОЗ.

Он рассказал, что вирусу дали название, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными.

Коронавирус диагностировали уже в 43 141 человека, из них 42 670 в Китае. 135 - в других странах. Скончалось уже 1 018 человек, вылечить удалось 4 340.

🚨 BREAKING 🚨



"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk