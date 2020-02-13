Моторошна ДТП у Росіїї: загинули вісім українців [ Редактировать ]
Восьмеро українців загинули в ДТП на трасі у Псковській області Росії, - це підтвердили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
За попередніми даними, аварія сталася внаслідок лобового удару мікроавтобуса та вантажівки. Крім загиблих, є й потерпілі. Двох ушпиталили, це громадяни Білорусі та України. Про їхній стан не повідомляють.
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