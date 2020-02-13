Заявление партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует ограничить зарплаты чиновников, менеджмента госкомпаний и членов их наблюдательных советов.

Граждане Украины узнают все новые факты о жадности и циничности власти. Как стало понятно из заявлений представителей Кабинета министров, баснословное зарплаты и премии в Украине получают не только чиновники и менеджеры государственных компаний, но и члены наблюдательных советов. Их средняя зарплата — 1,2 миллиона гривен в год. Теперь понятно, почему те, кто призван следить за прозрачностью и эффективностью работы государственных корпораций, закрывают глаза на миллионные премии менеджмента.

В Украине сложилась тяжелейшая социально-экономическая ситуация. Падает промышленное производство. Выполнение государственного бюджета за 2019 год по доходам - худшее за последнюю пятилетку. И в этом году бюджетный кризис продолжается. В государственном секторе копятся долги по зарплатам. Недофинансируется медицина и образование. Власть все время заявляет, что на выполнение социальных обязательств, финансирование льгот и выплат денег нет. Который месяц правительство заявляет о скором снижении тарифов, и каждый раз эти заявления оказываются ложью.

Единственная правда заключается в том, что для людей, попавших сегодня во власть, государственная служба стала способом обогащения. Государственные компании превращены в кормушки. Миллионеры-чиновники покрывают мультимиллионеров-менеджеров госкомпаний, а члены "независимых" наблюдательных советов, получающие миллионные зарплаты, отказываются это замечать. Они совершенно не думают ни о будущем страны, ни о жизни граждан, ни о развитии государственных предприятий. Все, чем они заняты, - это подготовкой государственных активов, земли и стратегических предприятий к тотальной распродаже.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленно прекратить это пиршество слуг народа за счет нищего государства и налогоплательщиков. Доходы государственных корпораций должны наполнять бюджет и инвестироваться в развитие, а не рассовываться по карманам чиновников и наемного менеджмента.

Мы обращаемся ко всем парламентским фракциям и группам поддержать внесенный нашей фракцией законопроект, который ограничивает 10 размерами минимальной заработной платы уровень оплаты труда народных депутатов, членов правительства и правительственных чиновников, руководства государственных корпораций и членов их наблюдательных советов. Никаких миллионных зарплат и премий до преодоления кризиса в экономике и повышения уровня жизни людей на государственной службе быть не может! Жадные нахлебники, все до последнего, должны быть сменены и отправлены в отставку!