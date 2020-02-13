Наживаться на нищем государстве - преступление! [ Редактировать ]
Заявление партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует ограничить зарплаты чиновников, менеджмента госкомпаний и членов их наблюдательных советов.
Граждане Украины узнают все новые факты о жадности и циничности власти. Как стало понятно из заявлений представителей Кабинета министров, баснословное зарплаты и премии в Украине получают не только чиновники и менеджеры государственных компаний, но и члены наблюдательных советов. Их средняя зарплата — 1,2 миллиона гривен в год. Теперь понятно, почему те, кто призван следить за прозрачностью и эффективностью работы государственных корпораций, закрывают глаза на миллионные премии менеджмента.
В Украине сложилась тяжелейшая социально-экономическая ситуация. Падает промышленное производство. Выполнение государственного бюджета за 2019 год по доходам - худшее за последнюю пятилетку. И в этом году бюджетный кризис продолжается. В государственном секторе копятся долги по зарплатам. Недофинансируется медицина и образование. Власть все время заявляет, что на выполнение социальных обязательств, финансирование льгот и выплат денег нет. Который месяц правительство заявляет о скором снижении тарифов, и каждый раз эти заявления оказываются ложью.
Единственная правда заключается в том, что для людей, попавших сегодня во власть, государственная служба стала способом обогащения. Государственные компании превращены в кормушки. Миллионеры-чиновники покрывают мультимиллионеров-менеджеров госкомпаний, а члены "независимых" наблюдательных советов, получающие миллионные зарплаты, отказываются это замечать. Они совершенно не думают ни о будущем страны, ни о жизни граждан, ни о развитии государственных предприятий. Все, чем они заняты, - это подготовкой государственных активов, земли и стратегических предприятий к тотальной распродаже.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленно прекратить это пиршество слуг народа за счет нищего государства и налогоплательщиков. Доходы государственных корпораций должны наполнять бюджет и инвестироваться в развитие, а не рассовываться по карманам чиновников и наемного менеджмента.
Мы обращаемся ко всем парламентским фракциям и группам поддержать внесенный нашей фракцией законопроект, который ограничивает 10 размерами минимальной заработной платы уровень оплаты труда народных депутатов, членов правительства и правительственных чиновников, руководства государственных корпораций и членов их наблюдательных советов. Никаких миллионных зарплат и премий до преодоления кризиса в экономике и повышения уровня жизни людей на государственной службе быть не может! Жадные нахлебники, все до последнего, должны быть сменены и отправлены в отставку!
по теме
За провал соціальних реформ в Україні уряд повинен піти у відставку - Юрій Бойко
На думку співголови політсили "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, урядовців хвилюють лише власні доходи, а не вирішення соціальних проблем українців
Уничтожение памятников героям Великой Отечественной и прославление пособников нацистов - позор для власти и государства
Министерство культуры, возглавляемое душителем СМИ Бородянским, отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник легендарному советскому военачальнику Георгию Жукову
Юрий Бойко: власть лишит треть населения права на бесплатную медицину
С 1 апреля начнется второй этап медреформы. Однако ожидать каких-либо улучшений финансового обеспечения медучреждений и улучшения качества и доступности медпомощи украинцам не стоит
В "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні масштабами захворювання на рак в Україні
Щогодини 20 українців дізнаються, що хворі на рак., більше половини не живуть з діагнозом більше двох років
Мінські домовленості, скандальні зарплати чиновників та ринок землі в Україні: Віктор Медведчук дав оцінку діяльності уряду
Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук дав інтерв'ю журналістам телеканалів "Інтер", "112 Україна", "Ньюзван" та "ЗІК"