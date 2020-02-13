В Японии зафиксирована первая смерть от коронавируса [ Редактировать ]
В Японии впервые за все время распространения коронавируса зафиксирован летальный случай среди местных жителей. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като, передает ТАСС.
Известно, что 80-летняя жительница префектуры Канагава была госпитализирована несколько дней назад, после чего умерла в больнице.
При этом заражение коронавирусом было диагностировано у нее уже после смерти.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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