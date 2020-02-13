В Японии впервые за все время распространения коронавируса зафиксирован летальный случай среди местных жителей. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като, передает ТАСС.

Известно, что 80-летняя жительница префектуры Канагава была госпитализирована несколько дней назад, после чего умерла в больнице.

При этом заражение коронавирусом было диагностировано у нее уже после смерти.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.