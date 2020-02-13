Жители многоэтажки устроили самосуд соседу-шутнику [ Редактировать ]
12 февраля в Дарницком районе Киева жители ЖК "Восточные Ворота" поймали парня, который вместе с другом придумал необычное развлечение, чем наносил вред жителям дома. Об этом говорится в сообщении "Газета Дарницкие Вести" в Facebook.
Сообщается, что парни выключали свет в электрических щитах на разных этажах дома и смотрели, кто из жителей выходит в коридор. Жители передали парня полиции, устроив перед тем самосуд.
В комментариях один из пользователей соцсети выразил предположение, что это мог быть наводчик домушников. В свою очередь, другие подписчики считают, что жители дома немного переусердствовали, устроив над парнем самосуд.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина изрезал соседей из-за шума.
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