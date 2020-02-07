В четверг, 6 февраля, в Днепре улице Надежды Алексеенко в одной из многоэтажек случилось происшествие. Известно, что между соседями началась ссора, которая переросла в драку, а после - в поножовщину. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что закончилось все тем, что двоих пострадавших с колото-резанными ранами забрала скорая. Несмотря на серьезность травм, мужчины были в сознании и смогли объяснить полицейским, что произошло. Как оказалось, их соседу не понравилось то, что они громко себя вели. Вероятно, диалог не сложился, из-за чего мужчина схватил нож и набросился на них.

Нападавшего задержали в его квартире. Там же патрульные нашли нож и одежду со следами крови. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая позже доставила мужчину в Чечеловское отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Одессе полицейский сбил женщину с ребенком.