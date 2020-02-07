В Днепре мужчина изрезал соседей из-за шума [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля, в Днепре улице Надежды Алексеенко в одной из многоэтажек случилось происшествие. Известно, что между соседями началась ссора, которая переросла в драку, а после - в поножовщину. Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что закончилось все тем, что двоих пострадавших с колото-резанными ранами забрала скорая. Несмотря на серьезность травм, мужчины были в сознании и смогли объяснить полицейским, что произошло. Как оказалось, их соседу не понравилось то, что они громко себя вели. Вероятно, диалог не сложился, из-за чего мужчина схватил нож и набросился на них.
Нападавшего задержали в его квартире. Там же патрульные нашли нож и одежду со следами крови. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая позже доставила мужчину в Чечеловское отделение полиции для дальнейших разбирательств.
Ранее сообщалось, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Одессе полицейский сбил женщину с ребенком.
по теме
В Днепре от пневмонии скончался мужчина
Пациента доставили в больницу после 15 дней домашнего лечения
В Днепре посреди улицы взорвалось авто
Во вторник, 4 января, в Днепре на проспекте Пушкина случилось происшествие
Маршрутка на скорости "влетела" в столб, есть пострадавшие
В понедельник, 3 февраля, в Днепре на Слобожанском проспекте произошло серьезное ДТП
Ударил ножом в шею: в Днепре напали на женщину
Пострадавшей не удалось выжить, она скончалась в машине "скорой"
В Днепре в квартире взорвалась граната, есть пострадавшие
Во вторник, 21 января, в Днепре на улице Софьи Ковалевской в одной из квартир случилось происшествие