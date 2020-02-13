Гончарук назвал причины роста цен на отопление в январе [ Редактировать ]
Цены на отопление в январе выросли, поскольку выросли объемы потребления и цена газа на рынке. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Глава Кабмина отметил, что в феврале тарифы снова снизятся и будут самыми низкими за всю зиму и заверил, что в целом украинцы заплатят за тепло значительно меньше, чем за прошлую зиму.
В "Киевтеплоэнерго" выделили еще несколько причин высоких цен за отопление:
1. Разница в температуре. Среднемесячная температура воздуха в январе была на 2° ниже, чем в декабре.
2. Газовая скидка на отопление в декабре 2019 года составила 22%, а в январе 2020 - 18%.
3. В декабре 2019 года показатели счетчиков зафиксировали по состоянию на 23 число, а в январе 2020 - по состоянию на 29.
Раньше сообщалось о том, что украинцы будут платить меньше за отопление.
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