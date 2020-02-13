Дело Гандзюк: одного из фигурантов оставили под стражей [ Редактировать ]
Подозреваемому в создании преступной организации и причастности к убийству Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому продлили арест. Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
Отмечается, что суд оставил без изменений постановление о содержании Павловского под стражей. Его подозревают в создании и управлении преступной организацией в Херсоне.
Также сообщается, что обвинительный акт в отношении него по делу Гандзюк уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы, Павловский пошел на сделку со следствием.
Напомним, Павловского арестовали в январе после серии обысков и спецоперации в Херсоне. Вместе с ним подозрения объявили еще восьми фигурантам, которые подозреваются в насилии и поджогах. Печерский районный суд Киева поместил его под стражу до 4 марта без альтернативы залога.
Тогда же были проведены обыски для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Павловский проходит по делу Гандзюк как подозреваемый в организации убийства. Исполнителям уже вынесли приговор.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым обсудили экстрадицию подозреваемого по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину.
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