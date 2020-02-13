В четверг, 13 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО, передает "УНН".

"Мы можем похвалить президента Зеленского за инициативы по поиску мирного разрешения конфликта в Украине, однако необходимо сделать больше на пути к мирному урегулированию, где остается много проблем. Мы видим ежедневные нарушения соглашений о прекращении огня, мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не могут перемещаться свободно и безопасно", - сказал он.

"У нас прошла очень хорошая встреча с министром обороны Украины, мы подтвердили твердую поддержку Украины. Североатлантический совет и я, мы все были в Украине не так давно, мы посещали морскую академию в Одессе, где работают инструкторы и тренеры НАТО, мы видели корабли НАТО на рейде в Одессе. Это четко показывает нашу практическую помощь и политическую поддержку Украине. Инструктора НАТО уже подготовили тысячи украинских солдат", - добавил Столтенберг.

Ранее мы писали о том, что НАТО приостанавливает учения в Ираке.