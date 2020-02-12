В среду, 12 февраля, министры обороны стран-участниц Североатлантического Альянса (НАТО) одобрили возобновление и расширение тренировочной миссии по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

По его словам, миссия НАТО будет возобновлена и расширена в Ираке в случае одобрения со стороны Багдада.

"НАТО усиливает борьбу с международным терроризмом. Министры обороны стран НАТО приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность. Это будет делаться в тесном сотрудничестве с правительством Ирака", - заявляет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее мы писали о том, что НАТО приостанавливает учения в Ираке.

Раньше сообщалось о том, что Кабинет министров Украины одобрил Годовую национальную программу "Украина-НАТО" нового качества. Также мы писали о том, что в Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО. Кроме того, сообщалось о том, что в Украине проведут учения НАТО.