НАТО возобновит и расширит миссию в Ираке [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, министры обороны стран-участниц Североатлантического Альянса (НАТО) одобрили возобновление и расширение тренировочной миссии по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.
По его словам, миссия НАТО будет возобновлена и расширена в Ираке в случае одобрения со стороны Багдада.
"НАТО усиливает борьбу с международным терроризмом. Министры обороны стран НАТО приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность. Это будет делаться в тесном сотрудничестве с правительством Ирака", - заявляет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее мы писали о том, что НАТО приостанавливает учения в Ираке.
Раньше сообщалось о том, что Кабинет министров Украины одобрил Годовую национальную программу "Украина-НАТО" нового качества. Также мы писали о том, что в Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО. Кроме того, сообщалось о том, что в Украине проведут учения НАТО.
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