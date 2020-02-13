Когда прийдет весна: синоптик дал прогноз [ Редактировать ]
Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что погода в Украине на протяжении нескольких дней февраля будет весенней. Об этом сообщают "Факты".
В середине последней декады февраля 2020 прогнозируются несколько теплых дней.
По его словам, прогноз погоды на конец февраля холодный, о себе еще напомнит зима.
Первые несколько дней в начале второй десятидневки февраля будут еще холодными, а потом снова придет нетипичная для февраля весенняя погода… Однако последние дни февраля будут холодными…, - поделился синоптик.
Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены.
Смотрите также видео, на котором кафе в Мельбурне (Австралия) страдает от аномального крупного града. Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды
Также podrobnosti.ua писали о том, что синоптики предсказали "дождь" из игуан.
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