Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что погода в Украине на протяжении нескольких дней февраля будет весенней. Об этом сообщают "Факты".

В середине последней декады февраля 2020 прогнозируются несколько теплых дней.

По его словам, прогноз погоды на конец февраля холодный, о себе еще напомнит зима.

Первые несколько дней в начале второй десятидневки февраля будут еще холодными, а потом снова придет нетипичная для февраля весенняя погода… Однако последние дни февраля будут холодными…, - поделился синоптик.

Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены.

Также podrobnosti.ua писали о том, что синоптики предсказали "дождь" из игуан.