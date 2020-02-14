В Україні масово закривають протитуберкульозні медустанови. Уже 1 квітня розпочинається другий етап медичної реформи, відповідно до якого, держава істотно обмежує фінансування профільних закладів - диспансерів і санаторіїв.

Чи готові до новацій пацієнти й лікарі - розкажуть наші журналісти.

Миколаївська область. Колишній обласний тубдиспансер - віднедавна Комунальне некомерційне підприємство. У рамках нової Стратегії розвитку протитуберкульозної допомоги населенню - заклад готується до масових скорочень. Мінус 50 працівників, сотня ліжок.

"У нас скорочуються 4 санітарочки, 2 медичні сестри, старша медсестра - майже половина відділення", - говорить Христина Задорожна, медсестра дитячого відділення.

Керівництво закладу каже - пацієнтів небагато. Мовляв, 250 ліжок на область їм вистачить. Утім, робота в нових умовах передбачає і зменшення терміну стаціонарного лікування: замість 2 місяців тепер буде один. Фтизіатри переконують - цього замало.

"Стационарный должен быть этап до тех пор, пока мы не будем знать, что у пациента настало улучшение и клинико-ренгенологическое, и улучшение по посевам. Мы должны знать, что схема лечения эффективна для этого пациента", - наголосила Євгенія Баленкова, завідувачка диспансерного відділення КНП "Миколаївський регіональний фізіопульмонологічний медичний центр".

В новій державній стратегії акцент зроблено саме на амбулаторному лікуванні. І це непокоїть медиків.

"На сегодняшний день первичная служба не вполне готова оказывать эту услугу больным туберкулезом", - зазначила Світлана Стригуль, в.о. медичного директора КНП "Миколаївський регіональний фізіопульмонологічний медичний центр".

А це вже Закарпатська область. Дитячий туберкульозний санаторій "Човен". Тут нині лікуються 160 дітей. А за рік - більш як тисяча. Однак зараз робота єдиного на Закарпатті дитячого туберкульозного санаторію під загрозою.

"Ми зареєструвалися, ми дістали нову ліцензію. 27 пакетів, які надані ЦЗУК, - нашої послуги там немає. Доброго з того нічого не буде, лиш усугублятися ця страшна хвороба туберкульоз", - говорить Михайло Сможаниця, директор Дитячого туберкульозного санаторію "Човен".

А от у Чернівцях дитячий протитуберкульозний санаторій уже ліквідували. Минулого тижня за відповідне рішення проголосували обласні депутати. Приміщення мають звільнити до 1 квітня.

Надія Кирян привозить у цей санаторій шестирічного онука тричі на рік. У дитини астма.

"Обов'язково це потрібне лікування. Ці масажі, вигрівання, шахти тут. А де ми їх зайдемо? Якщо це закриють, куди ми будемо?", - непокоїться Надія Кирян, бабуся пацієнта санаторію.

Батьки хворих дітей написали заяву із проханням скасувати рішення про закриття. Та чиновники пояснюють: ліквідація медзакладу - єдиний вихід. Утримувати санаторій надто дорого.

"Насправді, в нас є можливість їх оздоровлювати по путівках в Одесі, в Яремчі. І закупляти такі послуги в інших областях", - стверджує Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації.

Та от чи будуть місця в тих санаторіях за умови масової ліквідації цих закладів по всій країні - невідомо.