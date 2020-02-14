Приметы на 14 февраля: что категорически нельзя делать в день святого Валентина [ Редактировать ]
14 февраля отмечается самый романтичный праздник года - День святого Валентина, который еще называют Днем всех влюбленных.
В этот день существует целый ряд примет и запретов.
Приметы на 14 февраля:
- Небо в звездах - весна наступит нескоро.
- Пошел снег - весной часто будут идти дожди.
- Если найти пару птиц, то можно посмотреть, какой будет ваша вторая половинка. Синицы - суженый будет молодым, веселым и добрым. Вороны - человек в зрелом возрасте и очень строгий. Сороки - суженый будет легкомысленным и болтливым.
- Звезды падают - весна будет теплой.
- Погода на Трифона показывает, какой будет весна. Если тепло - ближайший месяц тоже будет теплым.
- Звездное и ясное небо - весна будет поздней.
- Женитьба в этот день - к счастливому браку.
Что нельзя делать 14 февраля
- Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.
Что можно делать 14 февраля
- Если замужняя женщина бросит букет цветов в водоем, на котором нет льда, и помолится небу, то вскоре сможет забеременеть.
Также смотрите, что подарить своей второй половинке в День святого Валентина.
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