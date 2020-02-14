14 февраля отмечается самый романтичный праздник года - День святого Валентина, который еще называют Днем всех влюбленных.

В этот день существует целый ряд примет и запретов.

Приметы на 14 февраля:

Небо в звездах - весна наступит нескоро.

Пошел снег - весной часто будут идти дожди.

Если найти пару птиц, то можно посмотреть, какой будет ваша вторая половинка. Синицы - суженый будет молодым, веселым и добрым. Вороны - человек в зрелом возрасте и очень строгий. Сороки - суженый будет легкомысленным и болтливым.

Звезды падают - весна будет теплой.

Погода на Трифона показывает, какой будет весна. Если тепло - ближайший месяц тоже будет теплым.

Звездное и ясное небо - весна будет поздней.

Женитьба в этот день - к счастливому браку.

Что нельзя делать 14 февраля

Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

Что можно делать 14 февраля

Если замужняя женщина бросит букет цветов в водоем, на котором нет льда, и помолится небу, то вскоре сможет забеременеть.

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