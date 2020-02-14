В Антарктиді відколовся велетенський айсберг - завбільшки 300 квадратних кілометрів. Видовище зафіксував супутник Європейського космічного агентства.

Після потрапляння у воду айсберг з льодовика Пайн-Айленд почав дрібнитися на менші частини.

Кілька днів тому в Антарктиці зафіксували температуру майже 21 градус - найбільше за всю історію спостережень.