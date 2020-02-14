Від Антарктиди відколовся гігантський айсберг (відео) [ Редактировать ]
В Антарктиді відколовся велетенський айсберг - завбільшки 300 квадратних кілометрів. Видовище зафіксував супутник Європейського космічного агентства.
Після потрапляння у воду айсберг з льодовика Пайн-Айленд почав дрібнитися на менші частини.
Кілька днів тому в Антарктиці зафіксували температуру майже 21 градус - найбільше за всю історію спостережень.
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