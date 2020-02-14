Боб Арум , промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василия Ломаченко, рассказал о том, что объединительный бой украинца и обладателя титула IBF Теофимо Лопеса должен быть объявлен в ближайшее время. Об этом сообщает Boxing Scene.

Он сообщил, что хочет организовать этот поединок 30 мая на легендарной нью-йоркской арене "Мэдисон-сквер-гарден". Также Арум хочет успеть заключить сделку до конца следующей недели, чтобы объявить во время боя Фьюри - Уайлдер и воспользоваться огромным вниманием, которое будет уделено реваншу.

"Мы почти обо всем договорились, наша рабочая дата - 30 мая. И этот бой принадлежит "Гарден". Это поединок Нью-Йорка. Наша цель сейчас - решить все и подписать официально до 22 февраля, чтобы объявить во время боя Фьюри - Уайлдер", - сказал Арум.

Раньше сообщалось о том, что американская спортсменка побила рекорд Ломаченко. А также Ломаченко бросил вызов чемпиону мира и раскрыл причину поражения Гвоздика в бою с Бетербиевым. Также Ломаченко лишился звания лучшего боксера мира.