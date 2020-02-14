Закон о гостайне: в Раде презентовали изменения [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, Министерство обороны представило изменения в закон о государственной тайне. Об этом заявил представитель Минобороны, советник министра обороны Артур Переверзев, пишет "РБК-Украина".
Презентация состоялась во время заседания комитета по нацбезопасности и обороне.
Изменения, которые предлагаются к 14 статье, связаны с необходимостью установления определенного порядка, по которому будет происходить рассекречивание договоров государственного оборонного заказа.
По его словам, сейчас закон о гостайне содержит лишь отдельные нормы о рассекречивании и не дает возможности Кабинету министров составлять межведомственную комиссию для рассекречивания договоров.
"Именно поэтому предлагаются такие изменения, которые сделают выполнение закона "Об оборонных закупках" - той редакции, которая будет голосоваться в Верховной раде. То есть, если в редакции закона "Об оборонных закупках" предусматривается рассекречивание в установленном порядке, то изменения в 14 статью как раз говорят об этом порядке", - отметил представитель Минобороны.
Раньше сообщалось о том, что суд рассмотрит представление депутатов относительно "религиозного закона".
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