Во вторник, 11 февраля, большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 49 депутатов Украины относительно конституционности законопроекта "О свободе совести и религиозных организациях". Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Так, 11 февраля (состоится - ред.) рассмотрение дела по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, что законом признано таковым, что осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины" в форме письменного производства (открытая часть пленарного заседания)", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что судья Конституционного суда Украины Николай Мельник ушел в отставку.