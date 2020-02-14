Українців евакуюють з Китаю наступного тижня - 18 лютого. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Вона зазначила, що з нашими громадянами в Ухані комунікують консули. Зокрема, за авіаборт і доправлення відповідає "Мінінфраструктури", за виділення коштів - оперативний штаб в уряді.

Перед тим, як випустити українців з Піднебесної, їх оглянуть тамтешні лікарі. Після повернення до Києва - евакуйованих ізолюють щонайменше на 14 днів. Попередньо відомо, що вивезти з КНР мають пів сотні людей.