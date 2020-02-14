В эти выходные в Киеве пройдет ряд интересных мероприятий и событий. Организаторы подготовили для вас развлечения на любой вкус.

Поэтому, уделите время себе и близким, выбирайте одно из событий и отправляйтесь на встречу приключениям. Мы собрали для вас события, которые пройдут в Киеве, а выбор остается за вами.

Кураж Basic February

Развлечения, активности, любимая еда и все, к чему вы привыкли, остается. Особое внимание будет уделено развитию барахолки. Будут танцы на дневных вечеринках, которых так всем не хватало. Получите полный экспириенс от выходных - будет перфоманс. Благотворительность остается при любых раскладах. Вот такой будет Кураж.

Тема - self-love. Ешьте пиццу после двенадцати и пусть не будет стыдно за это. Разгуливай с патчами по этому городу. Кривляйтесь перед зеркалом и делай смешные селфи. Одевайтесь так, как нравится вам.

Когда: 15-16 февраля, 12:00

Где: ВДНГ, пр-т Ак. Глушкова, 1

Сколько стоит: от 150 грн.

Сеанс кототерапии

В Центре кототерапии на Воздвиженке предлагают провести время с пушистиками и даже забрать домой бездомного.

Все животные из центра прошли обследования, стерилизацию, имеют паспорта с прививками и микрочипы. Котиков отдают хозяев после прохождения собеседования и подписания договора.

Когда: 16 февраля

Где: Центр Кототерапии, улица Воздвиженская, 14

Сколько стоит: 100 гривен/час

Фестиваль китайских фонарей

В Киев вернулся интересный фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и пофотографируют новые световые инсталляции, смогут посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-корте.

Когда: 1-23 февраля, с 16:00 до 22:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31

Сколько стоит: 160-200 гривен

Ночь в музее Булгакова

Киевлян зовут на мистическую экскурсию, которая пройдет в Доме-музее Михаила Булгакова. Водить будут не только по музею, но и по тайным местам на Андреевском спуске. А еще вы узнаете много интересных легенд и мифических историй, связанных с этой местностью.

Когда: 15 февраля, 19:00

Где: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)

Сколько стоит: 250 гривен

Cirque du Soleil

В Киев с акробатическим представлением на льду CRYSTAL приезжает знаменитый Cirque du Soleil. Зрителей будут удивлять потрясающими трюками, объединенные с фигурным катанием. Это уникальное шоу, которое подарит только хорошие эмоции.

Когда: 13-16 февраля

Где: Дворец спорта, Спортивная площадь, 1

Сколько стоит: 1539 - 3039 гривен

Уикенд Влюбленных

Любовь - это скользить вместе под сиянием тысячи огней, делиться едой, даже если очень голоден, согревать друг друга объятиями и горячим глинтвейном. Любовь всюду, особенно на ВДНХ. Поэтому тут ей посвящают целый уикенд. С 14 по 16 февраля, Уикенд Влюбленных - самые теплые выходные этой зимы.

Вход на территорию парка свободный.

Когда: 14-16 февраля, с 10:00 до 20:00

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: 100-280 гривен

Концерт "#ПРОЛЮБОВ"

Все романтики Киева соберутся в Stereo Plaza, чтобы веселиться и зажигать под песни #ПРОЛЮБОВ. Их споют любимые украинские амуры: группы "Скрябин", "Друга рiка" и LETAY. Самая большая интрига - кто будет хедлайнером. Об этом узнаем чуть позже. А пока назначайте свидания любимым людям, большое праздничное шоу начнется в 19:00. Музыкальная вечеринка - лучший способ отпраздновать день всех влюбленных.