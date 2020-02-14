Выходные в Киеве: куда пойти 15-16 февраля (афиша) [ Редактировать ]
В эти выходные в Киеве пройдет ряд интересных мероприятий и событий. Организаторы подготовили для вас развлечения на любой вкус.
Поэтому, уделите время себе и близким, выбирайте одно из событий и отправляйтесь на встречу приключениям. Мы собрали для вас события, которые пройдут в Киеве, а выбор остается за вами.
Кураж Basic February
Развлечения, активности, любимая еда и все, к чему вы привыкли, остается. Особое внимание будет уделено развитию барахолки. Будут танцы на дневных вечеринках, которых так всем не хватало. Получите полный экспириенс от выходных - будет перфоманс. Благотворительность остается при любых раскладах. Вот такой будет Кураж.
Тема - self-love. Ешьте пиццу после двенадцати и пусть не будет стыдно за это. Разгуливай с патчами по этому городу. Кривляйтесь перед зеркалом и делай смешные селфи. Одевайтесь так, как нравится вам.
- Когда: 15-16 февраля, 12:00
- Где: ВДНГ, пр-т Ак. Глушкова, 1
- Сколько стоит: от 150 грн.
Сеанс кототерапии
В Центре кототерапии на Воздвиженке предлагают провести время с пушистиками и даже забрать домой бездомного.
Все животные из центра прошли обследования, стерилизацию, имеют паспорта с прививками и микрочипы. Котиков отдают хозяев после прохождения собеседования и подписания договора.
- Когда: 16 февраля
- Где: Центр Кототерапии, улица Воздвиженская, 14
- Сколько стоит: 100 гривен/час
Фестиваль китайских фонарей
В Киев вернулся интересный фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и пофотографируют новые световые инсталляции, смогут посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-корте.
- Когда: 1-23 февраля, с 16:00 до 22:00
- Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31
- Сколько стоит: 160-200 гривен
Ночь в музее Булгакова
Киевлян зовут на мистическую экскурсию, которая пройдет в Доме-музее Михаила Булгакова. Водить будут не только по музею, но и по тайным местам на Андреевском спуске. А еще вы узнаете много интересных легенд и мифических историй, связанных с этой местностью.
- Когда: 15 февраля, 19:00
- Где: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)
- Сколько стоит: 250 гривен
Cirque du Soleil
В Киев с акробатическим представлением на льду CRYSTAL приезжает знаменитый Cirque du Soleil. Зрителей будут удивлять потрясающими трюками, объединенные с фигурным катанием. Это уникальное шоу, которое подарит только хорошие эмоции.
- Когда: 13-16 февраля
- Где: Дворец спорта, Спортивная площадь, 1
- Сколько стоит: 1539 - 3039 гривен
Уикенд Влюбленных
Любовь - это скользить вместе под сиянием тысячи огней, делиться едой, даже если очень голоден, согревать друг друга объятиями и горячим глинтвейном. Любовь всюду, особенно на ВДНХ. Поэтому тут ей посвящают целый уикенд. С 14 по 16 февраля, Уикенд Влюбленных - самые теплые выходные этой зимы.
Вход на территорию парка свободный.
- Когда: 14-16 февраля, с 10:00 до 20:00
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: 100-280 гривен
Концерт "#ПРОЛЮБОВ"
Все романтики Киева соберутся в Stereo Plaza, чтобы веселиться и зажигать под песни #ПРОЛЮБОВ. Их споют любимые украинские амуры: группы "Скрябин", "Друга рiка" и LETAY. Самая большая интрига - кто будет хедлайнером. Об этом узнаем чуть позже. А пока назначайте свидания любимым людям, большое праздничное шоу начнется в 19:00. Музыкальная вечеринка - лучший способ отпраздновать день всех влюбленных.
- Когда: 14 февраля, 19:00
- Где: Stereo Plaza, проспект Лобановского , 119
- Сколько стоит: 450-1500 гривен
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