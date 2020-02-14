В Афганистане произошел взрыв в школе, есть жертвы [ Редактировать ]
В четверг, 13 февраля, в провинции Кундуз (Афганистан) произошел взрыв бомбы в школе. В результате взрыва погибли по меньшей мере пятеро детей, еще трое получили ранения, сообщает TOLO News со ссылкой на заявление МВД страны.
Как отметили в МВД, взрывчатка, которая была заложена в школе, сдетонировала вечером.
Все погибшие и пострадавшие являются учениками этого учебного заведения.
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