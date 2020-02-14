В четверг, 13 февраля, в провинции Кундуз (Афганистан) произошел взрыв бомбы в школе. В результате взрыва погибли по меньшей мере пятеро детей, еще трое получили ранения, сообщает TOLO News со ссылкой на заявление МВД страны.

Как отметили в МВД, взрывчатка, которая была заложена в школе, сдетонировала вечером.

Все погибшие и пострадавшие являются учениками этого учебного заведения.

Раньше сообщалось о том, что в Днепре посреди улицы взорвалось авто. А также 27 января, вспыхнуло здание Минкульта

Кроме того, в Киеве прогремел взрыв в больнице.