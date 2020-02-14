Рост экономики Украины замедлился до 1,5% [ Редактировать ]
Рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном измерении кварталом ранее. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора рост экономики составил 0,1%. Данные о росте экономики за год в целом, о номинальном ВВП и в расчете на одного человека не приводятся.
Напомним, рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% в годовом выражении. Ожидаемый показатель роста по итогам 2019 года в целом на уровне около 3,5% станет максимальным за последние 8 лет.
Раньше сообщалось о том, что МВФ не может назвать сроки выделения траншей для Украины.
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