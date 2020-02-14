В пятницу, 14 февраля, недалеко от поселка Сабетта на Ямале разбился вертолет Ми-8 с пассажирами на борту. Эту информацию "РГ" подтвердил источник в правоохранительных органах.

При посадке машина перевернулась и сломала лопасти.

На борту, по разным данным, было 9 или 10 человек.

При падении погибли 2 человека. Это командир судна и второй пилот. Третий зажатый член экипажа выжил - это бортмеханик. Тела и выжившего уже извлекли из вертолета.

Причиной чрезвычайного происшествия, по предварительным данным, стала снежная буря.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета.

Ранее сообщалось, что в Иране произошло еще одно ЧП с самолетом. А в Афганистане потерпел крушение пассажирский лайнер государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines.

Кроме того, мы писали, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а также у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.